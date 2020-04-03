Ek ders ücreti müjdesi

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle Kovid-19 salgınından etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek ders ücreti ödemeleri konusunda öğretmenlere müjde verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini açıkladı.Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.Albayrak, dün de "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" diyerek öğretmenlerin mağdur edilmeyeceğini açıklamıştı.Böylece bu zorlu dönemde yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen ile 40 bine yakın Kur'an kursu öğreticisinin de gelirleri korumaya alınmış oldu.