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| 'dan A haber'de önemli açıklamalar

haberi: Pekcan A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:43 ABONE OL
Son dakika | Bakan Ruhsar Pekcan'dan A haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs insan hayatını etkilediği kadar, ticari hayatı da etkiledi. Mart ayı için 13.4 milyar dolarlık ihracat büyük başarı.

DEMİRYOLU İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM

Sınırlarda temassız ticaret dönemiyle ilgili konuşan Pekcan, "Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım." dedi.

İhracat alanında bütün sektörler salgından etkileniyor. Mart ayında ihracatı etkilenen sektörler otomotiv ve hazır giyim geliyor. Bunun dışında demir çelik, elektronik eşya ve kimya, makine ve tektsil ham maddeleri etkilendi.

ESNAFA KORONAVİRÜS DESTEĞİ

Cumhurbaşkanımız esnafımız için talimatlar verdi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi.

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Son dakika | Bakan Ruhsar Pekcan'dan A haber'de önemli açıklamalar
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