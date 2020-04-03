Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ taksit ödemeleri ertelendi mi? Murat Kurum açıklandı! TOKİ, Nisan ve Mayıs ayı taksit ödemeleri son durum ne?

taksit ödemeleri ertelendi mi? açıklandı! TOKİ, Nisan ve Mayıs ayı taksit ödemeleri son durum ne?

Ülkemizde etkisini arttıran corona virüsü salgını nedeniyle, pek çok ödemeler erteleniyor. Durum böyle olunca taksit ödemeleri ertelendi mi? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı , geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Kurum, TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşların taksitleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Peki, ertelendi mi? TOKİ, Nisan ve Mayıs ayı taksit ödemeleri son durum ne? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:50 ABONE OL
TOKİ taksit ödemeleri ertelendi mi? Murat Kurum açıklandı! TOKİ, Nisan ve Mayıs ayı taksit ödemeleri son durum ne?

Dünyanın ortak problemi olan corona virüs ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde hissetirmeye devam ediyor. Durum böyle olunca aylık düzenli olarak yapılan pek çok ödemelerde ertelenmeye gidildi. Kredi ertelemeleri haberlerinin ardından TOKİ taksitleri ile ilgili de son dakika araştırmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitleriyle ilgili Twitter'dan bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, TOKİ taksitleri ertelendi mi?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Nisan ve Mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ taksit ödemeleri ertelendi mi? Murat Kurum açıklandı! TOKİ, Nisan ve Mayıs ayı taksit ödemeleri son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA