TOKİ taksit ödemeleri ertelendi mi? Murat Kurum açıklandı! TOKİ, Nisan ve Mayıs ayı taksit ödemeleri son durum ne?

Dünyanın ortak problemi olan corona virüs ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde hissetirmeye devam ediyor. Durum böyle olunca aylık düzenli olarak yapılan pek çok ödemelerde ertelenmeye gidildi. Kredi ertelemeleri haberlerinin ardından TOKİ taksitleri ile ilgili de son dakika araştırmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitleriyle ilgili Twitter'dan bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, TOKİ taksitleri ertelendi mi?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Nisan ve Mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" ifadelerini kullandı.