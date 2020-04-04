80 milyon lira faizsiz kredi desteği

ükümet, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak, işe ara veren ya da kapatan işletmeleri korumak amacıyla Hazine garantili kredi desteğinin ardından önemli bir adımı daha devreye aldı. KOSGEB aracılığıyla işletmelere yönelik destek 10 katına çıkarılarak 80 milyon liranın üzerinde faizsiz kredi imkânı sağlandı. Faiz desteklerinden yararlananların 'sanayi şirketi olma şartı' kaldırıldı, geri ödemesiz faiz desteği miktarı da 3 milyon liraya yükseltildi.Cumhurbaşkanlığı kararı dün yürürlüğe girdi. Karara göre, geri ödemesiz faiz desteği miktarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Böylece faizsiz olarak kullandırılacak kredi tutarı da 3 milyon liradan yaklaşık 80 milyon liraya çıkmış oldu. Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti her bir destek programı için yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek.Banka tarafından kullandırılacak kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından desteklenmesi hükme bağlandı. Kullandırılacak kredilerde vade üst sınırı ise 48'den 60 aya çıkarıldı. Faiz desteğinin artmasıyla KOSGEB'in kullandıracağı kredi tutarı da yükselmiş oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde işletmelerin alacağı destek 80 milyon liraya kadar çıkalabilecek. Kredilerin vadesi, faizi ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.