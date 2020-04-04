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Dünya Bankasından 'a ile mücadelede 200 milyon dolarlık yardım

, 'a yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 200 milyon dolar yardım paketi sağladı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.4.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 17:24 ABONE OL
Dünya Bankasından Pakistan'a coronavirüs ile mücadelede 200 milyon dolarlık yardım

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sosyo ekonomik aksaklıkların hafifletilmesi, yoksullar için yiyecek sağlanması, salgın sebebiyle okula gidemeyen milyonlarca çocuğun eğitim materyali ihtiyacının giderilmesi ve sosyal koruma önlemleri için kullanılması kapsamında Pakistan'a 200 milyon dolarlık yardım paketinin onaylandığı belirtildi.

Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Illango Patchamuthu, yaptığı açıklamada, Dünya Bankasının Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Pakistan'a ve Pakistan halkına verdiği desteğini artırdığını ifade etti.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 708'e yükselirken, salgın sebebiyle 40 kişi hayatını kaybetti.

NEPAL'DE MAHSUR KALAN TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Nepal'de hükümetin uyguladığı Kovid-19 önlemleri sebebiyle mahsur kalan yüzlerce turist, ülkeden tahliye edildi.

Almanya, Fransa ve Malezya hükümetleri, hem kendi hem de başka ülkelerin vatandaşlarını uçaklarla Nepal'den tahliye etti.

Nepal hükümeti, ülke genelinde şimdiye dek Kovid-19 vaka sayısının 9 olduğunu açıklamıştı.

Son Dakika Haberi: Dünya Bankası harekete geçti! Coronavirüs önlemleri için...

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Dünya Bankasından Pakistan'a coronavirüs ile mücadelede 200 milyon dolarlık yardım
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