Ege’nin lezzetleri dünya sofrasında

Ege lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Egeli yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 1 milyar dolar ihracat hedefi koydukları 2020 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17'lik artışla 213,7 milyon dolarlık ihracat potansiyeline ulaştı. Domates, taze ve mamul olarak 66,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Egeli taze meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 2020 yılının Ocak - Mart döneminde en fazla meyve sebze mamulleri ihracatını Almanya'ya yaparken, taze meyve sebze ihracatında ise; zirvenin sahibi Rusya Federasyonu oldu.

2018 yılında 832 milyon dolarlık, 2019 yılında ise 890 milyon dolarlık ihracatla üst üste ihracat rekorları kırdıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılına da parlak bir giriş yaptıklarını, 2020 yılının Ocak - Mart döneminde taze meyve sebze ihracatlarının yüzde 62'lik artışla 35 milyon dolardan, 57 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

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Meyve sebze mamulleri ihracatında da başarılı bir dönem geçirdiklerinin altını çizen Uçak, "2019 yılının Ocak - Mart döneminde 147 milyon dolar olan meyve sebze mamulleri ihracatımızı yüzde 6'lık artışla 157 milyon dolara taşıdık" dedi. Taze meyve sebze ihracatında domatesin 27 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığına işaret eden Uçak, "Domates ihracatında Rusya Federasyonu'na kotanın 200 bin tona çıkarılması ihracatının artarak devamını sağladı. Domatesten sonra en çok nar, limon, biber, portakal öne çıkan ürünler oldu" diye konuştu.



57 ÜLKEYE TAZE ÜRÜN

Ege Bölgesi'nden 57 ülkeye taze meyve sebze ihraç edilirken, öne çıkan diğer ülkeler İsrail, Ukrayna, Beyaz Rusya, Hollanda, Sırbistan, Almanya ve Hindistan oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri 2020 yılının Ocak - Mart döneminde 104 ülkeye 156,5 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etmeyi başarırken, Almanya 34 milyon dolarlık Ege Bölgesi'nin lezzetleri tercihi ile zirvede yer aldı.

Almanya'yı 23,5 milyon dolarlık tutarla ABD takip ederken, üçüncü sıraya adını 16,4 milyon dolarlık tutarla İngiltere yazdırdı.

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