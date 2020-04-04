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İhracatçılardan koronavirüse online tedbir

Ekonomide çarkların kesintisiz dönmesi için hizmetlerini online olarak sürdürüyor

Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
İhracatçılardan koronavirüse online tedbir
TÜRKIYE'DE koronavirüse karşı etkin tedbirlerle mücadele sürerken Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, ihracatçıların çalışmalarında aksama yaşanmaması için online iletişim sistemi kurdu. Ayrıca gümrük kapılarındaki gelişmeleri ve koronavirüsle ilgili anlık veriler ihracatçıların iletişim sistemlerine anında ilettiklerini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Hakkı Hakkı Bahar ; "Biz Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak hem üyelerimizin hem de personelimizin sağlığını korumak ve toplum sağlığının korunmasına destek olabilmek için uzaktan çalışma modelini uygulamaya koyduk. Söz konusu model kapsamında, tüm işlemler öncelikle online olarak yapılmakta, yalnızca online veya uzaktan yapılması mümkün olmayan işlemler hizmet binamızda dönüşümlü olarak görev yapan minimum personelimiz tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte Birliğimiz bünyesinde üyelerimize sunulan tüm hizmetlerimizin aksama yaşanmadan devam etmesi yönünde azami gayreti sarfediyoruz."
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İhracatçılardan koronavirüse online tedbir
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