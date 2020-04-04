Patronlardan istihdam taahhüdü

Türkiye'nin öncü hazır giyim markası Kiğılı, virüs nedeniyle yaşanan sıkıntıyı aşmak için kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını, bu süreçte eleman çıkarmayacaklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Kiğılı Ailesi olarak; içinden geçtiğimiz bu zor dönemde insan sağlığı kadar önemsediğimiz bir başka konu da çalışanlarımızın iş güvencesidir" denildi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı olan aynı zamanda Twigy'nin sahibi Sinan Öncel de şubattan mart ayına kadar geçen süreçte mağazalarından 11 eleman eksildiğini, bunlardan birinin suça karıştığı için gözaltına alındığını, 7 kişinin istifa ettiğini, 1 kişinin emekli olduğunu, 2 kişinin performansının düşük bulunarak çıkarıldığını anlattı. Havalimanında ucuşların durması nedeniyle kapanan mağazalardaki bazı çalışanlarla da yollarını ayırdıklarını, kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını söyleyen Öncel, "Kısa çalışma ödneğinden faylanmayacak 20 kişinin maaşını tam yatırdık. Bu süreçte kimse çalışanına sırtını dönemez" dedi.