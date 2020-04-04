Vakıfbank’tan salgına karşı dijital atak

Koronavirüs salgın günlerinde tüm bankacılık işlemlerini kesintisiz sürdüren Vakıfbank, dijital bankacılık kapasitesi sayesinde güncel gelişmeler karşısında anında aksiyon alabiliyor. Salgından korunmak için bugünlerde evde kalan müşterilerimiz de tüm bankacılık işlemlerini VakıfBank'ın güçlü dijital kanallarından gerçekleştirebiliyor. Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 850 uzmanın çalıştığı merkezin desteği ile dijitale yön veriliyor. 4,7 milyon kişinin kullandığı mobil bankacılık hizmetleri, tüm online platformdan 7/24 hizmet veriyor. Vakıfbank yetkilileri salgına karşı yürütülen çalışmaları şöyle sıraladı;Dijital kapasitemizle güncel gelişmeler karşısında hemen aksiyon alabiliyoruz. Zorunlu olarak evden çıkanları da teması azaltabilmesi adına çeşitli önlemler aldık. Temassız kartlarla yapılan günlük harcama limitini 250 TL'ye çıkardık. ATM'lerden para çekme limitini 5.000 TL yaptık. EFT ve havaleyi ücretsiz hale getirdik. Ayrıca 60 yaş üzerinin debit kartlarının temassıza çevrilmesini teşvik ediyoruz. Kredi kartının mobil bankacılığa tanıtılmasıyla telefonla temassız ödemeyi başlattık. Ayrıca POS'larda QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmalarını tamamladık. Müşterilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Yapay zekalı bir diğer uygulamamız Çek Okuma Otomasyon uygulaması da çekleri, yapay zekâ temelli akıllı karakter tanıma işleminden geçiriyor ve çek üzerinde yer alan bilgiler otomatik olarak sisteme aktarılıyor. Yine IVR olarak adlandırdığımız süreç robotlarımızla çağrı merkezimizi arayan bir müşterimiz işlemlerini, hiç sıkıntı yaşamadan uçtan uca sesli asistanla tamamlayabiliyor.BU dönemde salgının ekonomideki olası etkilerini de bertaraf edebilmek amacıyla pek çok önlem hayata geçirildi. Bireysel ve ticari müşterilere kredi ve borç ödemelerinde üç ay ertelemeden yeni kredi desteklerine kadar her alanda büyük destekler veriliyor. Bu ürün ve hizmetlere başvurular dijital kanallardan alınıyor, cevaplar ve kullandırımlar da yine bu kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.