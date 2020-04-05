Koronavirüs savaşçıları

Küresel salgın, yerli teknolojilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte üzerlerine büyük bir sorumluluk düşen ve laboratuvarlarda gece-gündüz demeden çalışan bilim insanlarımız Türkiye'nin elini güçlendirecek önemli çalışmalara imza atıyorlar.Bu süreçte Bartın ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin yaptığı ortak çalışma, tıp dünyasının yüzünü güldürdü. Bilim adamları yaptıkları ortak çalışma ile virüs testinde kullanılan ve bugüne kadar ithal edilen enzimlerin yerlisini üretmeyi başardı.TÜBİTAK tarafından onaylanan çalışma ile mikrolitresi 20 dolar olan ancak pandemi döneminde fiyatı 100 dolara kadar çıkan enzimi üretmeyi başaran bilim insanları virüsle mücadele sürecine önemli bir katkı sundular.Hedeflerinin bu enzimlerin kullanıldığı kitleri de üretmek olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyomühendislik Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Gökçe, "Bu üretimle hem ülkemizdeki enzim sıkıntısını hem de milyonlarca dolarlık ithalatı bitiyoruz" diye konuştu. Gökçe, şu anda 1 haftada 1 milyon kitlik enzim üretebilir durumda olduklarını sözlerine ekledi.Solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan video laringoskop üretti. Ürün hastanelerin kullanımına verilmek üzere.Bir saatte sonuç veren yerli tanı kiti geliştirdi. İki bin kişinin testini yapan kitin ihracatına da başlayacak.Bağışıklık kazanan hastalardan alınan kanlardan antikor plazma üretimi için çalışma başlattı.Rektör Prof. Dr. Ali Gür, virüs tedavisi için plazmadaki zararlı antijenleri temizleyecek teknoloji geliştiriyor.Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mikrokürecik yöntemiyle korona aşısı için çalışma başlattı.Kateterle varis tedavisi ve şah damarı açma gibi tedavilerde kendine özgü yöntemler geliştiren Dekan Prof. Dr. Ahmet Akgül ve ekibi, virüsleri yok eden lazer ışını teknolojisi geliştirdi. Kalp Damar Cerrahı olan Prof. Akgül, "Akciğerlere kateterle ultraviyole C ışığı vererek virüsleri öldürmeyi başardık" dedi.

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