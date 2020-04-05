Son dakika: 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek ve ne zaman yatacak? E Devlet ile 1000 TL yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen bin liralık sosyal yardım parası desteği hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye dağıtılacak olan 1000 TL'lik sosyal yardım parası ödemeleri E Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Bilindiği gibi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sürece dair detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu noktada, ihtiyaç sahibi olan ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar da '1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, başvurusu nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arayama başladı.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER YARARLANACAK?

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından belirlendi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA E DEVLET! 4 NİSAN

Edinilen son dakika bilgisine göre, yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E Devlet sorgulama sayfası erişime açıldı. Peki, 4 Nisan sosyal yardım parası nasıl, nereden alınır? 1000 TL yardım parasından kimler yararlanacak ve ne zaman ödenecek?

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet sorgulama ekranı ile sürece dair tüm merak edilenler!