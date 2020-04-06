Sicpa: İşten çıkarma yok, 3 bin kişiye istihdam sağlayacağız

Güvenlik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Sicpa'nın Türkiye CEO'su Aykut Ferah, virüs nedeniyle kimseyi işten çıkartmayacaklarını, çalışanları zorunlu veya ücretsiz izne çıkarmayacaklarını söyledi. Ferah, "Çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Online eğitimler vermeye başladık" dedi. Ferah, firma olarak kısa çalışma desteğine de başvurmayacaklarını, dayanma gücü yüksek firmaların da aynı şekilde davranması gerektiğini belirtti. SİCPA Türkiye'nin, Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında Mart 2018'de düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Ferah, 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini vurguladı. Ferah, şöyle konuştu: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tedbiren tüm müzeleri ziyaretçi alımına kapattı. Evet birçok sektörde üretim durdu veya çalışmalar ciddi ölçüde yavaşladı ancak en büyük zararı turizm ve hizmet sektörleri gördü. Bu alanlardaki yaygın uygulamanın aksine çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için şirket olarak tüm önlemlerimizi aldık, mart ayı ücretlerini tam olarak ödedik, ödemeye de devam edeceğiz. Türkiye'ye ve geleceğine inanıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz."FERAH, ürün izleme ve takip sistemleri alanında 5 milyar TL'lik bir yatırımla Ar-Ge Merkezi oluşturma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Aykut Ferah, "3 bin kişiye ilave istihdam sağlayacak projelerimiz ve tüm imkanlarımızla devletimizin, milletimizin yanındayız. Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip koronavirüsün etkileri geçtiğinde Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.