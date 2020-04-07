Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Ücretsiz izin maaşı şartları nedir, kimler başvurabilecek? | Bakan Albayrak son dakika duyurdu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüse karşı mücadele kapsamında çalıştıkları işlerden ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlarımıza ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından sosyal medya hesabı üzerinde bir son dakika açıklamasında bulunuldu. Buna göre ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza maaş desteği getirilecek. Bu önemli gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında Ücretsiz izin maaşı ne kadar, şartları nedir, kimler başvurabilecek? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar…