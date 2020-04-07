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Haberler Ekonomi Haberleri Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Ücretsiz izin maaşı şartları nedir, kimler başvurabilecek? | Bakan Albayrak son dakika duyurdu…

Ücretsiz izin maaşı ne kadar? , kimler başvurabilecek? | Bakan Albayrak son dakika duyurdu…

Çin’de ortaya çıkan corona virüs bu yana tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili oluyor. Devletimiz tarafından alınan tedbirlerin yanında vatandaşlarımızın bu süreçten maddi ve manevi olarak olumsuz etkilenmemesi yönünde yeni çalışmalar ve uygulamalar yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre çalıştıkları yerlerden ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza maaş desteği getirilecek. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Ücretsiz izin maaşı ne kadar, şartları nedir, kimler başvurabilecek? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 21:20 ABONE OL
Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Ücretsiz izin maaşı şartları nedir, kimler başvurabilecek? | Bakan Albayrak son dakika duyurdu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüse karşı mücadele kapsamında çalıştıkları işlerden ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlarımıza ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından sosyal medya hesabı üzerinde bir son dakika açıklamasında bulunuldu. Buna göre ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza maaş desteği getirilecek. Bu önemli gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında Ücretsiz izin maaşı ne kadar, şartları nedir, kimler başvurabilecek? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

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Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Ücretsiz izin maaşı şartları nedir, kimler başvurabilecek? | Bakan Albayrak son dakika duyurdu…
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