‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ için DeFacto’dan 1 milyon maske

Türkiye, tüm dünyayı eş zamanlı olarak etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı milletçe mücadelesini sürdürüyor. Bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde atlatmanın önemine inanan DeFacto, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için giyim seti dağıtımına başlayan DeFacto, şimdi de salgının yayılmasını önlemede hayati önem taşıyan anti bakteriyel maske üretimine başladı. DeFacto fabrikalarında uluslararası standartlara uygun olarak üretilecek 1 milyon adet tekrar kullanımlı anti bakteriyel maske, ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na iletilecek. Maskeler Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak.