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? 8 Nisan canlı ve anlık Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü salgını piyasaları doğrudan etkilerken, uzmanlar 1929 ve 2008 krizlerinden farklı olarak bu krizin daha önce görülmemiş düzeyde olduğunu açıkladı. Bunun başlıca sebebi ise bu krizin salgın kaynaklı olması olduğu gösteriliyor. Peki, güncel piyasalarda ? Haberimizin içerisinden dolar ve Euro anlık fiyatları görüntüleyebilir, canlı piyasaları takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:01 ABONE OL
Dolar bugün ne kadar? 8 Nisan canlı ve anlık Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Corona virüsüne karşı global çapta alınan önlemler piyasaları doğrudan etkiliyor. Bu süreçte, üretimde yaşanan azalma döviz kurları ve altın fiyatlarında hareketliliği neden oluyor. Dolar/TL 2018 yılı ağustos ayındaki seviyelerine geri dönerken corona virüsü salgını atlatıldıktan sonra ortaya çıkacak ekonomik tablo merak ediliyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? Uzmanlar 1929 ve 2008 krizlerinden farklı olarak bu krizin daha önce görülmemiş düzeyde olduğunu açıkladı. Bunun başlıca sebebi ise bu krizin salgın kaynaklı olması olduğu gösteriliyor. Peki, güncel piyasalarda dolar bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden dolar ve Euro anlık fiyatları görüntüleyebilir, canlı piyasaları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 8 NİSAN CANLI, ANLIK DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar hafta ortasında yaşadığı son artışla birlikte 6,77 TL seviyesine yükseldi. Yüzde 0,29'luk artışın ardından 6,80 TL barajına oldukça yaklaşan Dolar kurunun bu seviyeyi aşıp aşamayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

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Dolar bugün ne kadar? 8 Nisan canlı ve anlık Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte detaylar
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