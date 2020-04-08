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8 Nisan yatan iller sorgulama sayfası: Evde Bakım Maaşı ve parası ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay il il yatırılan “” Nisan ayının ilk haftası sona ererken araştırılmaya başlanan konular arasındaki yerini aldı. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından verilmekte olan bu ücret evinde engelli veya bakıma muhtaç kişiler bulunan ve onlara bakmakla yükümlü olan vatandaşlara maddi destek olmak amacıyla her ay ödeniyor. Nisan ayı için evde bakım paralarının yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar "7 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Nisan 2020 evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 09:28 ABONE OL
8 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: Evde Bakım Maaşı ve parası ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı ve engelli kişilere bakan, ihtiyaç sahibi kişilere verilen 7 Nisan yatan iller birçok vatandaşın Nisan ayının ilk gününden itibaren merak ettiği konular arasında yerini alıyor. E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenmek mümkün. Bilindiği üzere ödemeler kurum tarafından il il yapılıyor. Peki, 7 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, Evde bakım aylığı, parası yattı mı? İşte konuya dair merak edilenler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ, NASIL SORGULANIR? NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş gün içerisinde evde bakım maaşı yattı mı? Sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorgulama işlemini gerçekleştirmek için "SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler."

Detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…

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8 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: Evde Bakım Maaşı ve parası ne zaman, ayın kaçında yatacak?
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