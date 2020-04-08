Kampanyaya rekor katılım hız kesmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel salgın sürecinde startını verdiği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına verilen destek dün de artarak devam etti. Ülke genelinde toplanan bağış miktarı 1.5 milyara dayandı. 4 milyon 600 bin vatandaş, kampanyayı SMS yağmuruna tutarak 46 milyon liradan fazla bağış yaptı. SMS yardımlarının yanı sıra iş dünyası da yardımda hız kesmedi.Kuveyt Türk 20 milyon 50 bin liralık bağışıyla öne çıkarken, Fiba Grubu virüsle mücadeleye 12 milyon lira maddi ve ayni destekte bulunacağını açıkladı. Evkur AVM 11 milyon, Denizbank 7.5 milyon, Hayat Holding 7 milyon, Gözde Akpınar 6.5 milyon, Ereğli Demir Çelik 5.5 milyon, Selçuk Ecza Holding ve Türkiye Finans 5 milyon lira bağışladı. Enka İnşaat ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım 4 milyon, Boyner 3 milyon TL, Erdemir Maden San. ve Yapı Merkezi 2.5 milyon, Aktur Araç Muayene, Arkas Holding 2 milyon, Akkök Holding, Çolakoğlu Metalurji, Denizli Çimento, Ahlatçı Holding, Hektaş ve Alternatif Bank 1.5 milyon TL, Burcu Gıda 1.4 milyon, Marport Liman 1 milyon 300 bin lira, Efes Pazarlama ve Migros 1 milyon 250 bin lira, Saray Döküm 1 milyon 21 bin lira, Beşiktaş Tersane 1 milyon 10 bin lira bağışladı. DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçları için hastanelere içinde tişört ve çorapların olduğu ürün setinin dağıtımına başladı.