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Son Dakika Haberi | Bugün dolar ne kadar kaç TL? 8 Nisan Canlı kurları ve dolar alış - satış fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri geliyor. borsaları, corona virüsünün ülkede görüldüğü ilk günden itibaren sert düşüşler yaşamıştı. Sonrasında dolar, hızlı bir şekilde değer kazanmaya başladı. Dolar/TL değeri de son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacak olan vatandaşlar bugün dolar fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, , euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. Peki, canlı dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 8 Nisan Çarşamba tarihli canlı kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 08:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Bugün dolar ne kadar kaç TL? 8 Nisan Canlı döviz kurları ve dolar alış - satış fiyatları

Dolar fiyatları son zamanların en hareketli dönemini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüsü nedeniyle aşağı yönlü bir seyirde olan ABD borsaları bu haftaya kısmi toparlama ile başladı. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

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Son Dakika Haberi | Bugün dolar ne kadar kaç TL? 8 Nisan Canlı döviz kurları ve dolar alış - satış fiyatları
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