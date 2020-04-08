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34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 09:56 ABONE OL
TÜBİTAK 34 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.

Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu (www.iskur.gov.tr), TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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TÜBİTAK 34 personel alacak
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