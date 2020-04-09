Akkuyu yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Akkuyu santralinin inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini belirten Albayrak "Bugünleri atlatacağız. Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi: "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz."