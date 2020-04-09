''Borsadaki dalgalanma yatırımcıları gerçek yatırımlara itecek''

Koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa'daki hızlı yayılımı borsaları olumsuz etkiledi.

Koronavirüs salgınıyla dünya borsalarında büyük dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcıların ilerleyen dönemde sanaldan çok gerçek yatırımlara kayması bekleniyor. Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, salgının ardından piyasaların yılın son çeyreğinde toparlanmasını beklediklerini belirtirken, yatırımcıların para kazanma yöntemlerinin değişeceğini ifade etti.

Dünyanın pek çok yerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinin kepenk indirdiğine ve çalışanların evlerine gönderildiğine dikkat çeken Kutlu Özdemir, ''Bu durum iş çevreleri tarafından öngörülemeyen bir gelişme oldu ve hazırlıksız yakalanıldı. Ancak tüm bu olanlara rağmen virüsün sonuçlarını minimize etmek için çetin bir mücadele veriyoruz'' dedi.