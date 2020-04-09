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Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? , evden emekli maaşı nasıl alınır?

’de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının çıkmasının ardından merak edilen ana konu emekli maaşlarının nasıl ödeneceği oldu. 12 milyonun üzerinde vatandaşa ödemesi yapılacak olan ikramiyeler ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar, devlet tarafından corona virüsü önleme kapsamında hayata geçirilen evden emekli maaşı ödemeleri nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve , yaptığı yazılı açıklama ile 'lıların ve Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi duyurmuştu. Haberimizin içerisinden emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Evden emekli maaşı nasıl alınır? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:21 ABONE OL
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiyeler ne zaman yatacak, evden emekli maaşı nasıl alınır?

Türkiye'de milyonlarca emekli, ikramiye tarihlerini merakla araştırıyor. Bilindiği üzere 65 yaş üstü vatandaşlara geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan bu gelişmeler ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklama ile SSK'lıların ve Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi duyurmuştu. Hal böyleyken tarihleri merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden, 'Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiyeler ne zaman yatacak, evden emekli maaşı nasıl alınır?' İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerine değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.

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