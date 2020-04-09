Türkiye'de milyonlarca emekli, ikramiye tarihlerini merakla araştırıyor. Bilindiği üzere 65 yaş üstü vatandaşlara geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan bu gelişmeler ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklama ile SSK'lıların ve Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi duyurmuştu. Hal böyleyken tarihleri merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden, 'Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiyeler ne zaman yatacak, evden emekli maaşı nasıl alınır?' İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerine değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.