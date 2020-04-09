PepsiCo Türkiye’den Kovid-19’la mücadeleye 12 milyon TL’yi aşan katkı

PepsiCo Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen hafta PepsiCo Vakfının, toplulukların bu krizi aşmalarına yardımcı olmak amacıyla küresel düzeydeki programlara yapacağını bildirdiği 45 milyon dolar değerindeki desteğe ilave edilen fonla, "Yemek Ver Umut Ver" girişimi çerçevesinde risk altındaki gruplara temel gıda ulaştırılmasına yardım edecek.

PepsiCo Türkiye'de, risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 milyon TL'yi aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak.

Kriz zamanında PepsiCo çalışanlarının bulundukları bölgelerde yardım çalışmaları yapacağı gerçeğinden hareket eden PepsiCo Vakfı da önümüzdeki dört hafta boyunca çalışanlarının (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapacakları bağışların iki katının Vakıf tarafından bu kuruluşlara yapılacağını bildirdi. Böylece çalışanların seçtiği kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 13 milyon TL'den fazla destek sağlanacağı öngörülüyor.

"BU OLAĞANÜSTÜ DÖNEMDE EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, bu olağanüstü dönemde en büyük önceliklerinin insanların sağlığı olduğunu ve PepsiCo olarak, gıda konusundaki uzmanlıklarını kullanarak ulusal yardım girişimlerine destek olduklarını ifade etti.

Aksel, temel gıdaya ihtiyacı olan insanların, bu dönemi daha kolay atlatmalarını sağlayacak şekilde gıdaya erişimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Farklı gıda bankaları aracılığıyla Türkiye'nin her bölgesinde 3 milyondan fazla kişiye gıda ve temizlik malzemesi sağlayarak ülkemize destek oluyor, bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.