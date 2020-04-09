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| Çevre ve Şehircilik Bakanlığından corona virüsle mücadele kapsamında yeni genelge

haberi... Coronavirüs tedbirleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni bir genelge yayımlandı. Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.4.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:16 ABONE OL
Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından corona virüsle mücadele kapsamında yeni genelge

Gelen son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak" dedi.

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Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından corona virüsle mücadele kapsamında yeni genelge
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