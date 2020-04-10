SON DAKİKA: Açık Kapı'dan 400 TL veriliyor iddiası! Maddi nakit yardımı yerine bayram harçlığı ödemesi yapılacağı iddia edilmişti

Açık Kapı ile her vatandaşa 400 TL bayram harçlığı ve çocuklara 100 TL para verileceği iddiaları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, corona virüsü pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin, ekonomik etkilerini azaltmak için de çok önemli adımlar atıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımlar, salgının ilk günlerinde duyurulmuştu. Bu yardımların nasıl alınacağını merak eden vatandaşlar internetten 'Kimler 1000 TL yardım alabilir" sorularını araştırmaya başladı. Oysa yapılan açıklamalarda bu yardım için başvuruya gerek olmadığı belirtilmişti.

'400 TL HARÇLIK VERİLECEK' İDDİASI

Vatandaşların sosyal yardımlarla ilgili gelişmeleri öğrenmek istemeleri bazılarını harekete geçirdi ve sosyal medyada bu kez "Bayramda vatandaşlara 400 TL harçlık ve 400 TL yardım verilecek, bunun için açık kapı üzerinden başvuru yapılabilir" iddiaları dolaşmaya başladı. Gün içerisinde çeşitli sosyal medya kanallarından aşağıdaki şekilde iddialar paylaşılmıştı: