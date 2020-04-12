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: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar başvuruları! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

haberi... , Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından corona virüs desteği kapsamında verilecek olan 6 ay geri ödemesiz 5, 7.5 ve 10 bin TL'ye kadar başvuru sonuçları bankalar tarafından açıklanmaya başlandı. başvuru sonuçları kısa mesaj ile vatandaşlara bildirilirken, konuyla ilgili '10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı' şeklindeki araştırmalar da hız kazandı. Peki geri ödemeler nasıl olacak? Faiz oranı ne kadar? İşte konuyla ilgili son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 12.4.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 07:41 ABONE OL
SON DAKİKA: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç kredisi başvuruları! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği başvuruları ile ilgili haberi geldi. başvuru sonuçları Ziraat, , Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı. Bu noktada vatandaşların konu hakkındaki merak edilen soruları da tekrar ön plana çıktı. Kredilerden kimler yararlanıyor? Krediler ne zaman ödenecek? Kredi şartları neler? İşte temel ihtiyaç kredisi son dakika haberi...

FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin liraya kadar talep edilebilecek.

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SON DAKİKA: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç kredisi başvuruları! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
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