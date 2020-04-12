SON DAKİKA: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç kredisi başvuruları! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları ile ilgili son dakika haberi geldi. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı. Bu noktada vatandaşların konu hakkındaki merak edilen soruları da tekrar ön plana çıktı. Kredilerden kimler yararlanıyor? Krediler ne zaman ödenecek? Kredi şartları neler? İşte temel ihtiyaç kredisi son dakika haberi...

FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin liraya kadar talep edilebilecek.