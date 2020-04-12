KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde işletmeye alındı. Ocak ayında isale hattının deniz geçişinde arıza tespit edildi.

Yapılan incelemede, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun bilinmeyen bir nedenle deniz düzeyine çıktığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu onarım işinin yapılması için boru alım ihalesine çıkıldı.

Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanı'nda fabrika kuruluş çalışmalarına başlandı.

Ayrıca, arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin süreci de devam ediyor.

ARIZA ONARIM ÇALIŞMALARI HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Boru ve parçaların temin edilmesiyle birlikte mayısta işin yapımına ilişkin sözleşme imzalanacak. Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziranda ise arıza onarım çalışmalarına başlanacak.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Geçitköy Barajı'nda bulunan yaklaşık 13,7 milyon metreküp suyun, içme suyu olarak şebekeye verilmesine devam edilecek, onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC'de herhangi bir su kesintisi olmayacak.