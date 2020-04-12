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: bugün ne kadar? Güncel, canlı 12 Nisan Dolar ve Euro fiyatları burada!

Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. borsaları, corona virüsünün ülkede görüldüğü ilk günden itibaren sert düşüşler yaşamıştı. Sonrasında dolar, hızlı bir şekilde değer kazanmaya başladı. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan döviz kurları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde, , euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. Peki, canlı dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 12 Nisan Pazar tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:10 ABONE OL
Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel, canlı 12 Nisan Dolar ve Euro fiyatları burada!

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüsü nedeniyle aşağı yönlü bir seyirde olan ABD borsaları bu haftaya kısmi toparlama ile başladı. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 12 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

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Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel, canlı 12 Nisan Dolar ve Euro fiyatları burada!
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