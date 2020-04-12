Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel, canlı 12 Nisan Dolar ve Euro fiyatları burada!

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüsü nedeniyle aşağı yönlü bir seyirde olan ABD borsaları bu haftaya kısmi toparlama ile başladı. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 12 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA)

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