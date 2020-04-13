Başvuru onay mesajını bekleyin ATM’ye koşmayın

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geliri 5 bin liranın altındaki vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 10 bin liraya kadar temel ihtiyaç destek kredisi ödemeleri başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular 4 milyon 200 bine ulaştı. Bankalar, kredi başvurusu sonuçlarını SMS'le bildirirken, bildirim gelmeyenlerin ATM'lere gitmemesi uyarısında bulundu. SMS ile telefonlara gelen mesajı alanlar kredilerini kullanabilecek. Kredi kullanma işlemi tamamlandıktan sonra ATM'lerden para çekilebilecek. Ancak mesaj gelmeden şube ya da ATM'lere giderek yığılmalara neden olmak sağlık açısından büyük risk teşkil ediyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.1 Nisan'da başlayan 5, 7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli kredi kampanyasında hane halkından sadece bir kişiye kredi verilecek. Üç bankaya aynı anda başvuru yapanlar sadece birinden alabilecek. Üç tutardaki kredi ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. 10 bin liralık kredi için 6 aylık sürenin sonunda 30 ay boyunca 376 lira, 7 bin 500 lira için 282 lira, 5 bin lira için de 188 lira ödenecek.Temel ihtiyaç kredisinde faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlenirken, tahsis ücreti olarak en fazla 50 lira alınacak. Ziraat Bankası'na başvuruda kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor. Halkbank da kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu bilgisi istiyor. Vakıfbank'tan kredi kullanmak isteyenler ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS attığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.