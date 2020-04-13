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: Denize kıyısı olan 28 il için yeni genelgesi

haberi... 'nca denize kıyısı olan 28 il için tedbirleri kapsamında yeni gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.4.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 14:05 ABONE OL
Son Dakika: Denize kıyısı olan 28 il için yeni coronavirüs genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca denize kıyısı olan 28 il için coronavirüs tedbirleri kapsamında yeni genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."

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Son Dakika: Denize kıyısı olan 28 il için yeni coronavirüs genelgesi
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