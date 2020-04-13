Yabancıya konut satışında yeni dönem! Pozitif katkı sağlayacak...

Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasına dair AA muhbirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında aldığı proaktif önlemlerle dikkati çektiğini dile getiren Akbal, bir yandan da ekonomide salgın sonrası dönem için hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Akbal, "Özellikle yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırmak isteyen Türkiye, bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulması gibi çok önemli bir kararı yürürlüğe koydu." diye konuştu. Bakanlığın yurt dışı teşkilatının döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütülmesi ve uluslararası mali kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi etkin görevler üstleneceğini vurgulayan Akbal, teşkilatın, bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edeceğini, resmi veya özel kurumlarla temasta bulunacağını, müzakere edeceğini ve sonuçları raporlayacağını anlattı.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINA POZİTİF KATKI SAĞLAYACAK"

GİGDER Başkanı Akbal, yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu dönemde yurt dışında yazılacak yeni başarı hikayelerinin altyapısını da en doğru biçimde hazırlıyor. Yurt dışı teşkilatının kurulması, önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye'ye yatırım konusunda ilave bir güven verecektir. Bu da özellikle konut satışı gibi ülkeye tek kalemde ve büyük miktarlarda döviz getiren işlemlere pozitif katkı sağlayacaktır. Salgın sonrası, geçen yılki 6,7 milyar dolarlık rakamın bu gelişme sayesinde çok daha üzerine çıkacağız."

Akbal, salgın nedeniyle yabancıya konut satışının olumsuz etkilendiğini anımsatarak, yurt dışı teşkilatının çalışmaları sayesinde bu dönemde yapılacak dijital tanıtım çalışmalarının ve salgın sonrası bunu satış yönlü harekete geçirmenin ülkeye daha fazla döviz getirmenin önünü açacağını anlattı.

"YÜZDE 90 YERLİ ÜRÜN SATARAK DÖVİZ SAĞLIYORUZ"

Faruk Akbal, gayrimenkul sektöründe yerlilik oranının yüzde 90'la birçok sektörden yüksek olduğunu belirterek, 2019'da yabancıya satıştan 6,7 milyar dolarlık gelir elde edildiğinin bilgisini verdi.

Bu rakamın ihracat değerinin 20 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Akbal, yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin düşürülmesiyle ivme kazanan satış adedinin ekonomiye katkısının yadsınamaz olduğunu bildirdi.

Akbal, "Vatandaşlık işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında hissedeceğimiz güven ve desteği online satışları da artıracaktır." dedi.

"İHRACATA KATKIMIZ ARTACAK"

Faruk Akbal, yakın zamanda kuruluşunu tamamladıkları GİGDER sayesinde Türkiye'nin gayrimenkul ihracatına yön vermeyi ve sektörün gelişimine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye ev satışıyla doğrudan döviz girdisi sağlamanın yanında gayrimenkul finansmanı konusunda da uluslararası finans arayışında olacağız. Bunun Türkiye'nin tüm konut üreticileri için bir nefes olduğunun bilincindeyiz. Hem aramızdaki gayrimenkul yatırım fonlarıyla hem de uluslararası bankalarla ortak finansal modellemeler üzerine çalışacağız. Bu da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatlanma amacıyla da örtüşen bir alan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararı ile heyecanımız daha da arttı."

GEÇEN YIL 6,7 MİLYAR DOLARLIK KONUT SATILDI

Türkiye'nin yabancıya konut satışından elde ettiği miktar ve 2013 itibarıyla konut satış adetleri şu şekilde:

Tutar Konut Adedi Ortalama Değer 2003 1 milyar dolar 2004 1,3 milyar dolar 2005 1,8 milyar dolar 2006 2,9 milyar dolar 2007 2,9 milyar dolar 2008 2,9 milyar dolar 2009 1,8 milyar dolar 2010 2,5 milyar dolar 2011 2 milyar dolar 2012 2,6 milyar dolar 2013 3,1 milyar dolar 12.181 254 bin dolar 2014 4,3 milyar dolar 18.959 227 bin dolar 2015 4,2 milyar dolar 22.830 184 bin dolar 2016 3,9 milyar dolar 18.189 214 bin dolar 2017 4,6 milyar dolar 22.234 207 bin dolar 2018 5,9 milyar dolar 39.663 148 bin dolar 2019 6,7 milyar dolar 45,483 147 bin dolar

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