BDDK uyardı: Kredi kanallarını açık tutun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de özel bankaların tavrını eleştirdi.Kamu bankalarının virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için vatandaştan esnafa, KOBİ'den kurumsal şirketlere kadar herkese destek verdiğini anlatan Akben, "Son 10 günde kamu bankalarının 27.5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk. Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi.Yaşanılan sürecin üretime ve istihdama olumsuz etkisini en az seviyeye indirmek açısından bankalara önemli görevler düştüğünü hatırlatan Akben, şöyle konuştu: "Kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdik."Akben, salgın tedbirlerinden etkilenen ve nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanması, kredilerin talep edilmesi halinde asgari 3 ay süreyle ötelenmesi gibi birçok konuda talimat ve tavsiye kararlarına uyulması konusunda azami gayretin gösterilmesi gerektiğini söyledi. BDDK Başkanı, "Bu konunun bir millî görev olarak addedilmesi gerektiğini vurguladık. Geldiğimiz noktada bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz" dedi.Vatandaşların şikayetlerini 7/ 24 internet ve çağrı merkezi kanalıyla aldıklarını belirten Akben, şunları kaydetti: "Şikâyettaleplerini alıp bankalara aktardığımız bir koordinasyon sistemini çalıştırıyoruz. Talep alındığında bir platform üzerinden ilgili bankaya iletiyoruz. Talebin neticeye bağlanmasını ve bize sonuçla ilgili bilgi verilmesini istiyoruz. Bankalardan gelen bilgiler çerçevesinde BDDK olarak bizler de işlem bazında vatandaşlarımızı arayıp son durum hakkında bilgi alıyoruz. Müşteri şikâyetlerinin çözümü için takipteyiz."Önceki gece alınan kararı da değerlendiren Akben, yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamalarının söz konusu olmadığını söyleyerek, "Temel amacımız belirli dönem ve vadelerde biriken işlemlerin finansal piyasalardaki muhtemel bozucu etkisini bertaraf etmek" dedi. BDDK, Türk bankalarının yabancı bankalar ile yaptıkları dolar- TL para takası işlemlerin hacmini tekrar kısıtlama kararı aldığını dün gece açıkladı. TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranı yüzde 1'e indirildi.Bankacılık sektörünün bu sürece gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü girdiğini belirten Akben, "Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17.7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin üzerinde bir seviyeye sahip. Süreci proaktif bir düzenleme yaklaşımı ile götürüyoruz. Gelişmelere bağlı olarak gerekli her türlü tedbir ve önlemlerin alınacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.İşdünyası da özel bankalara çağrıda bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, devletin iletilen her soruna çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarının da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğini vurguladı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Beklentimiz, kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında, elbette özel bankalarımızın da ellerini taşın altına koymasıdır" dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankalarının reel sektörün yanında yer aldığını, özel bankaların ise taşın altına ellerini koymalarını beklediklerini söyledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kamu bankaları kadar, bu sürecin çok önemli bir paydaşı ve sacayağı olan özel bankalarımızın da bazı sorumluluklar alarak elini taşın altına sokmasını bekliyoruz" mesajı verdi. Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, BDDK'nın özel bankalara yaptığı uyarıyı haklı bulduğunu, kritik zamanlarda herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Danışman, "Kamunun verdiği imkânları dahi komisyon alarak müşteriye aktarmaya devam ediyorlar" dedi.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da "Kredi çekme, öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşı ciddi faiz oranları, limit yok gerekçesi ve talep edilen evrak yükü ile işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapılıyor. Şu an dünya genelinde bir mücadelenin içerisindeyiz. Özel bankacılık sektörüne seslenerek kendilerini milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak topyekün başlatılan bu mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum" dedi.