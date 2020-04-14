Son dakika - Dolar ne kadar? 14 Nisan Bugün Dolar ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar!

Piyasalardaki son dakika hareketlilikleri nedeniyle Euro ve dolar fiyatları üzerindeki yaşanan anlık değişimler büyük ve küçük ölçekli birçok yatırımcının araştırma konusu haline geliyor. Dünya corona virüsü nedeniyle krize doğru sürüklenirken bu kez "görünmez düşman" küresel ekonomide tehlike çanlarını çaldı. Durum böyle olunca da ellerinde dolar bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden "14 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı. Sizler için hazırladığımız haberimizde "Bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtına, canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir. Son dakika haberleri ile döviz kurları üzerindeki hareketleri gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA DOLAR FİYATLARI 14 NİSAN SALI 2020

İşte 14 NİSAN 2020 Salı tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...