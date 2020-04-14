Son Dakika Haberi: Dolar/TL bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı Dolar ve Euro alış satış fiyatı 14 Nisan Salı

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüsü nedeniyle aşağı yönlü bir seyirde olan ABD borsaları bu haftaya kısmi toparlama ile başladı. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Hal böyle olunca ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili son dakika haberlerine, Dolar ve Euro alış satış fiyatına haberimizin içerisinde yer verdik…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 14 NİSAN SALI 2020)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…