Corona virüs konut satışlarını teğet geçti

Baret Dergisi'nden Çiğdem Men, koronavirüsün konut satışlarına ilişkin şunları söyledi: Türkiye İstatistik Kurumu konut satış rakamlarını açıkladı ve verilere göre geçen yılın Mart ayına göre konut satışlarında artış olduğunu söylüyor. Geçen sene seçimlerin olması, siyasi belirsizlik ve ekonomik sıkıntılar konut satışların düşmesinde etkili olmuştu. Hatta konut satışları durma noktasına gelmişti. Bu sene dünyayı ele geçiren Covid-19 bırakın çalışmayı, herkesi eve kapattı. Peki konut satışları geçen yıla göre nasıl yüzde 3.4 oranında arttı.

FAİZLER DÜŞTÜ

Önce kamu bankaları olmak üzere özel bankalarla birlikte konut kredi faiz oranları düştü. Bankaların konut kredisi faizlerinde en düşük faiz oranı; sıfır konutlar için yüzde 0.79 seviyesinde yer aldı. İkinci el konutlar için de 5 yıl vadeye kadar yüzde 0.93, 15 yıl vadeye kadar ise yüzde 0.94 olarak uygulandı. Diğer yandan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile bankalar yüzde 10 peşinatla konut kredi faizi vermeye başladı. Bu da konut satışlarının artmasına sebep oldu.

ONLİNE SATIŞIN ETKİSİ

Bu dönemde herkesin evinden çalışmasıyla konut satışları da online yapılmaya başlandı. Bir çok firma sanal ortamda müşterilerine konutlarını pazarladı.

WEB TAPU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020 tarihinden itibaren web tapu aracılığı ile tapuları vermeye başlanmıştı. Son verilere göre toplamda 30 bine yakın konut satıldı. Konut satışları en çok başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da gerçekleşti. TÜİK verilerine göre ilk defa satılan konut sayısında da artış oldu. Türkiye genelinde 34 bin 89 adet konut satıldı.

İRAN IRAK'I SOLLADI

Geçen sene Çinlilere yapılan konut satış furyası tabi ki bu sene olmadı. Yine de yabancıya konut satışı virüs dinlemedi ve toplamda 3 bin 36 konut satıldı. Genellikle konut satışlarında Irak başı çekse de bu sene İran Irak'ı solladı ve listenin başında yer aldı.

KORONAVİRÜS'TEN SONRA HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Bir süredir reelde olan alışkanlıklar yerini sanal ortama bıraktı. Konut satışları da sanal ortamda yerini aldı. Virüsün ne zaman biteceği ön görülemediği için sanal ortam da yapılan satışlar bir süre daha devam edecek. Koronavirüsten sonra da dijitalin önemi daha fazla artacak. Böylelikle İnternet üzerinden yapılan konut satışları artacak.