DeFacto CEO'su Ateş: 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağız

DeFacto CEO'su İhsan Ateş "Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Toplamda 900 milyon lira ile tedarikçiye nefes aldıracağız" dedi.

Giyim sektörünün durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için DeFacto, taşın altına elini koydu. Şirketin CEO'su İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "Bazı global markalar kesilmiş hatta üretimi tamamlanmış ürünlerini almama kararı alınca tedarikçilerin ellerinde binlerce mal kaldı. Hal böyle olunca da ödeme dengeleri bozuldu. Bu durum, tezgahların durma riskini doğurdu. İşte bu noktada Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak sorumluluk aldık. Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece toplamda 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağız" dedi.