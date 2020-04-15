Sigortası olmayana da ücretsiz tedavi imkânı

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, hiçbir sosyal güvencesi olmayan da ücretsiz tedavi edilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19'a tanısı konulanların test, tedavi, ekipman ücretlerini devlet karşılayacak. Sosyal güvencesine bakılmadan tüm kişiler Sağlık Bakanlığı'nca temin edilen hastalıktan korunmaya yönelik testler, kitler, ekipmanlar, tedavide kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılacak.Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında koronavirüse yakalanan vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan, tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararında şu ifadelere yer verildi: "Sosyal güvencesine bakılmaksızın tüm kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak."TÜRKIYE'DE ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta tespit edilirken, sağlık ve sosyal güvenlik alanında koruyucu tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Devlet tanı konulan her hasta için yoğun bakım gerekirse günlük 660 lira öderken, tedavide kullanılan önemli ilaçlar da geri ödeme kapsamına alındı. Özel hastanelerde koronavirüs testi ve tedavisi halen ücretsiz.