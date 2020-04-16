Karantinada EVlendik

Koronavirüs karantinasının başladığı martta konut satışları hızını biraz yavaşlatsa da artmaya devam ediyor. Hükümetin virüsle mücadele sürecinde konut kredisi kullanım limitlerini yüzde 80'den 90'a çıkartmasıyla vatandaş ev alma talebini ertelemedi. Alınan tedbirlerden bir diğeri de vatandaşın evden çıkmadan tapu işlemlerini online yapabilmesi oldu. İnşaat firmalarının da yaptığı sanal örnek daire turları ve uzaktan online satış sistemleriyle tüketici konut almaya devam etti. Martta toplam 108 bin 670 ev satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 3.4 arttı. Satış adetlerine göre ilk sırayı yine İstanbul aldı.Martta kredili satışlar bir önceki yıla göre yüzde 90.4 arttı. Salgın etkisine rağmen, faizlerin düşük olmasıyla konut kredisi kullanımı iki katına çıktı. Kredili konut satışları geçen sene martta Türkiye genelinde 22 bin 762 olmuştu. Bu sene iki katına çıkarak 43 bin 329 oldu. İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.5 artış göstererek 74 bin 581'i buldu. İstanbul 13 bin 407 ikinci el konut satışı ve yüzde 18 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 9 bin 101 konut satışıyla Ankara, 5 bin 23 satışla İzmir izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu.İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Bu yılın ilk iki ayına göre yüzde 2 civarında daralma gösterse de geçen yılın ilk altı aylık verilerinden çok daha iyi bir performans sergiledi. Ancak bu satışlar birinci el konutlardan daha ziyade ikinci el konutlarda olduğu için inşaat firmalarındaki satış sıkıntısı halen devam ediyor. Online olarak sürdürdüğümüz satış ve pazarlama faaliyetlerimizde ve oldukça yoğun trafiğin yaşandığı çağrı merkezlerimizden gelen veriler, insanlarımızın konut almaya niyetli olduklarını ancak yatırım ve tasarruflarını yönlendirmek istedikleri konutu bire bir görmek için opsiyonda beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Aynı durum yabancı satışlarında da görülmektedir" açıklamasında bulundu.