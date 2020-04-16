Son Dakika Haberi: Dolar bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı 16 Nisan Dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde yaşanan artışlar yatırımcısından meraklısına herkes tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ciddi düşüşler içerisinde olan dolar kuru son günlerde artış gösteriyor. Durum böyle olunca çok sayıda vatandaşlar 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden, 'Serbest piyasada canlı 16 Nisan Dolar ve Euro alış satış fiyatı' bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (16 NİSAN PERŞEMBE)

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