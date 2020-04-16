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ile pazarlama arttı

Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Video ile pazarlama arttı
Tüm dünyada günde 1 milyar saatin üzerinde video izleniyor. Markalar da bunu görerek müşterileri, çalışanları ve bayileriyle iletişim kurmak için videolardan, özellikle de kişiselleştirilmiş videolardan yararlanıyor. BeCloud, BeVideo çatısı altında kişiselleştirilmiş video alanında hizmet veren şirketlerden biri. Şirket, çok kısa sürede sizin verileriniz doğrultusunda özelleştirilmiş yüz binlerce video oluşturabiliyor. Şirket ortaklarından Ahmed Fatih Sarıçiçek, özellikle COVİD 19 salgınıyla birlikte markaların bilgilendirme için kişiselleştirilmiş video kullanımlarının arttığını söylüyor.
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Video ile pazarlama arttı
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