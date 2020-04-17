Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayide mağduriyet ortadan kalktı

Sanayide mağduriyet ortadan kalktı

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Sanayide mağduriyet ortadan kalktı
Sanayiciyi korumak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için bir dizi adım atıldı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, bürokrasi azaltıldı, geri dönüşüm tesisi kurma ve elektrik üretilmesine imkân sağlandı. OSB'lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı, arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Bürokrasinin azaltıl ası ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, tapu ve kadastral bilgiler kamu arşivinde bulunduğundan, özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerde artık tapu ibrazı istenmeyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik. Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini arttırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10'u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayide mağduriyet ortadan kalktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA