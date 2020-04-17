Sanayide mağduriyet ortadan kalktı

Sanayiciyi korumak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için bir dizi adım atıldı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, bürokrasi azaltıldı, geri dönüşüm tesisi kurma ve elektrik üretilmesine imkân sağlandı. OSB'lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı, arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Bürokrasinin azaltıl ası ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, tapu ve kadastral bilgiler kamu arşivinde bulunduğundan, özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerde artık tapu ibrazı istenmeyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik. Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini arttırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10'u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek" dedi.