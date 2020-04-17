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şartları neler, kimler başvurabilir? nasıl, nereden yapılır?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı 1170 TL ücretsiz maaş desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar aylık 1170 lira maaş desteği alabilecekler. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden , başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. 3 ay olmak üzere verilecek olan nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 12:10 ABONE OL
Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler, kimler başvurabilir? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

3 ay verilecek olan ücretsiz maaş desteği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde corona virüs tedbirleri ve önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde duyurulan ücretsiz maaş desteği hakkında bilgiler merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı konu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre; gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 1170 lira ücretsiz maaş desteği alacak. Buna göre; nasıl alınır? nasıl ve nereden yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağı ücretsiz izin maaş desteği yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar başvuru şartlarına dair detayları araştırıyor. Buna göre; ücretsiz izin maaş desteği nasıl ve nereden alınır, başvuru şartları nelerdir?

İşte yanıtı!

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Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler, kimler başvurabilir? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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