Son dakika: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı Dolar Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Geride bırakmak üzere olduğumuz haftaya yükseliş ile başlayan dolar, 6.95 seviyelerine kadar gelmiş ve Perşembe günü itibariyle 6.93'de dengelenmişti. Özellikle corona virüsü salgını dünya piyasalarında dengesizliği beraberinde getirmiş ve bu noktada ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' araştırıyor. Haberimizin içerisinden dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusuna ulaşabilir, Apara ile güncel ve canlı fiyatlara ulaşabilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini belirtiyor. İşte güncel ve canlı dolar euro fiyatları…

Dolar bugün ne kadar?

Hafta başından itibaren yükselerek 6.95 seviyelerine gelen dolar şu anda 6.93 civarında dengelenmiş durumda bulunuyor.

Euro bugün ne kadar?

Euro corona virüs salgını ile birlikte ciddi artışlar yaşamış ve şu anda 7.55 civarına dengelenmiş durumda bulunuyor.