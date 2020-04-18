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: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı Dolar Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatları ile ilgili haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsünün dünya piyasaları üzerinde gerçekleştirdiği etkiler döviz kurlarında geçtiğimiz aylarda düşüşe neden olmuştu. Ancak son 2 haftalık süreçte tekrardan yükseliş eğilimine geçmiş durumda bulunuyor. Bu noktada ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘, kaç TL?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de Apara ile güncel ve canlı fiyatlara haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 12:54 ABONE OL
Son dakika: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı Dolar Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Geride bırakmak üzere olduğumuz haftaya yükseliş ile başlayan dolar, 6.95 seviyelerine kadar gelmiş ve Perşembe günü itibariyle 6.93'de dengelenmişti. Özellikle corona virüsü salgını dünya piyasalarında dengesizliği beraberinde getirmiş ve bu noktada ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' araştırıyor. Haberimizin içerisinden dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusuna ulaşabilir, Apara ile güncel ve canlı fiyatlara ulaşabilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini belirtiyor. İşte güncel ve canlı dolar euro fiyatları…

Dolar bugün ne kadar?

Hafta başından itibaren yükselerek 6.95 seviyelerine gelen dolar şu anda 6.93 civarında dengelenmiş durumda bulunuyor.

Euro bugün ne kadar?

Euro corona virüs salgını ile birlikte ciddi artışlar yaşamış ve şu anda 7.55 civarına dengelenmiş durumda bulunuyor.

piyasalar
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Son dakika: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada canlı Dolar Euro alış satış fiyatı burada!
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