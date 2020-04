Ramazan kolisine hijyen ürünü girdi

Son 5 günün kaldığı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Koronavirüs ve karantina altında karşılanacak olan Ramazan için marketler de bir yandan erzak paketlerini hazırlıyor. 45 liradan 140 TL'ye kadar çıkan erzak paketlerinde temel ihtiyaç maddeleri başı çekiyor. Pirinç, bulgur, un, makarna, salça, şeker, mercimek, nohut, çay ve tuz gibi ürünlerin yer aldığı paketlerde zaman zaman şarküteri ürünlerine de yer veriliyor. Virüs nedeniyle hijyen malzemelerinin de girdiği kolilerde, çamaşır suyu, sıvı sabun gibi ürenler bulunuyor. Bazı marketler ise 'Kendin oluştur' uygulamasıyla müşteriye istediği ürünlerden oluşan erzak paketi hazırlama imkânı sunuyor. Bu yıl Ramazan çadırlarının kurulmayacağına dikkati çeken et üreticileri de, "Kolilere kavurma da ekleyelim" önerisinde bulunuyor. Geçen yıl 5 milyar TL'lik Ramazan kolisi hazırlandığını aktaran sektör oyuncuları, bu yıl virüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin arttığını, hediye çeklerinin yerini de kolilerin aldığını belirterek, bu rakamın üstüne çıkılacağını vurguluyor.

Ramazan pidesi nasıl satılacak? | Video



TREND YENİDEN KOLİLERE KAYDI

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, bu yıl erzak kolilerine geçen yıldan farklı olarak hijyen malzemeleri girdiği belirtti. Fiyatlarda enflasyon oranında bir artış olduğunu aktaran Düzgün, "Bir dönem trend hediye çeklerine kaymıştı. Ancak salgında dışarı çıkılamadığını için bu Ramazan'ın trendi erzak paketleri oldu" dedi. Düzgün, şirketlerin çalışanlarına hediye çeki ya da kupon dağıtmaya devam ettiğini ancak oransal olarak bunun azaldığını ifade etti.



2 AY ÖNCE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de, Ramazan kolisi hazırlıklarının iki ay önce başladığını belirterek, "Aslında şubatta tüm hazırlıklar tamamlanmış ve perakende noktalarına gönderilmişti. Ancak virüsle birlikte panik havası oluştu ve marketlere akın oldu. Marketler de boşalan raflarını hızlı doldurmak için o kolileri açtı. Şimdi yeni koliler için ekleme yapıyoruz" dedi. Bu yıl bazı şirketlerin virüs nedeniyle işine ara verdiğine dikkati çeken Reis, "40-50 çalışanı olan küçük firmalar çok koli alırdı, şimdi onlardan bir talep oluşmayacak. Ancak büyük firmalar da daha çok yardım yapacak. Bunu 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında da gördük" diye konuştu.



KOLİYE KAVURMA KOYALIM

TÜRKİYE Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, bu yıl virüs nedeniyle Ramazan çadırlarının kurulamayacağına dikkat çekerek, Ramazan kolilerine kavurmanın da eklenmesini önerdi. Tunç şunları anlattı: "Ramazan çadırlarında ciddi bir et tüketimi vardı. Bu yıl çadırlar kurulamayacağına göre ihtiyaç sahiplerine eti biz götürelim. Bunu iki yolla yapabiliriz. Birincisi Ramazan kolilerine kavurma ekleyebiliriz. İkinci önerim de Valiliğin kurduğu Vefa Grupları üzerinden taze et gönderebiliriz. Biz TÜKETBİR olarak, il valilikleriyle irtibata geçer bunun koordinasyona aracılık ederiz. Hayırseverler valiliğe ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere ödeme yapar, valilik bize bildirir biz de o adrese taze eti iletiriz. Böylece aracılar da olmaz ve direkt üreticiden tüketiciye taze et gider."



İNTERNETTEN DE SATIŞ BAŞLADI

E-TICARET sitelerinde de Ramazan paketleri farklı ürün çeşitleri ve fiyatlarla satışa çıktı. Bilinen markaların yanı sıra yerel markaların da yer aldığı paketler 85-680 lira arasında değişiyor. Bazı yerel markalar ise sadece kendi ürünlerinden hazırladıkları Ramazan erzak paketlerini e-ticaret siteleri üzerinden satıyor.

Koronavirüsten kan stoklarına büyük darbe