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, Orta Asya’daki faaliyetlerini artırıyor

, ile Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:24 ABONE OL
ASELSAN, Orta Asya’daki faaliyetlerini artırıyor

Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da sürdüren ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı doğrultusunda SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için yeni bir sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri, halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor. ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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ASELSAN, Orta Asya’daki faaliyetlerini artırıyor
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