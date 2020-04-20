FLO’dan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon liralık destek

FLO'dan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik "hastanede kullanılan ayakkabıların hastane dışına çıkartılmaması" tavsiyesinden hareketle, ilk etapta 15 bin çift ayakkabıyı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştırıldığı ve 25 bin çift ayakkabı daha göndererek toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabının bağışlandığı belirtildi.

Ayakkabı bağışına ek olarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL bağışta bulunan şirket, ayni ve nakdi olarak toplam 3 milyon TL'lik bir bağış gerçekleştirdi.





