İhracatçıya 1 yıl vadeli kredi

İhracatçılarıkoruma altına alacak 20 milyar liralık yeni finansman paketi devreye alındı. Merkez Bankası kaynaklı, Hazine garantili TL Reeskont Programı'yla Eximbank, firmalara 50 milyon liraya kadar 1 yıl vadeli kredi kullandıracak. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "KOBİ'ler için 25 milyon liraya, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon liraya kadar, yüzde 9.75 maliyetle, 1 yıl vadeli kredi kullandıracağız. Program kapsamında kredi talep edecek firmaların, 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam ettikleri kişi sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor" dedi.İhracatçılara kullandırılacak kredi kapsamında, personel ücretleri, tedarikçilere ve ticari borçlara ilişkin ödemeler, kira, mal ve hizmet alımları için yapılacak ödemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler finanse edilecek.Ticaret Bakanlığı ayrıca ihracat kredilerinin vadesini 180 güne kadar uzattı. 16 Nisan tarihinden itibaren yaklaşık bin 100 kredi için vade uzatım talebi geldi. Bu kapsamda tekstil, turizm, hazır giyim, konfeksiyon, toptan ticaret, metal, inşaat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere yaklaşık 900 milyon dolar tutarında kredinin vadesi ötelendi. Eximbank Merkez Bankası reeskont kaynakları ile 1 Mart'tan bu yana toplam 4.3 milyar dolar kredi kullandırdı.