Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: İkinci yarıda hızlı toparlanırız

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Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesine yönelik bir dizi tedbir aldıklarını belirtti. Uysal, "Mümkün olduğunca dinamik, esnek ve tutarlı şekilde hareket ediyoruz. Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var, bunları gerektiğinde güçlü şekilde kullanabilecek durumdayız" diye konuştu. Dengelenme sürecindeki kazanımlar sayesinde ekonominin, bu zorlu sürece dirençli bir şekilde girdiğini belirten Uysal, "Ocakşubat aylarında ekonomide güçlü bir seyir, mart ayı ortalarından itibaren ise yavaşlama sinyalleri görmeye başladık. İkinci çeyrekte ise salgının büyüme görünümü üzerindeki etkilerinin belirginleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.Uysal, tüketim harcamalarında ise nisanın ilk haftasında haftalık bazdaki kuvvetli düşüşlerin duraksamış olmasını, tüketim harcamalarında dip noktanın görülmüş olabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin toparlanmaya başlayacağını aktaran Uysal, "Merkez Bankası'nın büyüme projeksiyonları, ikinci çeyrekteki zayıf seyrin ardından ülkemizde günlük yaşamın ve iş hayatının normale dönmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci diğer ülkelere kıyasla daha az hasarla ve kısa sürede atlatabilecek durumdadır" ifadelerini kullandı.MerkezBankası'nın aldığı tedbirlere de değinen Uysal, ilk olarak bankalara Türk Lirası ile yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlamayı ve öngörülebilirliği artırmayı amaçladıklarını vurguladı. İkinci olarak bu süreçten en fazla etkilenen reel sektör firmalarına kesintisiz kredi akışını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Uysal, "Üçüncü olarak reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışını desteklemek diğer bir öncelik alanımız oldu. Son olarak, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik olarak bazı adımlar attık" dedi.enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrettiğini kaydeden Başkan Uysal, küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini söyledi. Uysal, "Döviz kuru gelişmelerine karşın emtia fiyatları ve toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayacağını öngörüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.SON dönemde video-konferans şeklinde düzenlenen birçok uluslararası toplantıya katıldıklarını hatırlatan Uysal, "Bildiğiniz üzere, bizim de uzun süredir yerel paralarla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle devam eden swap anlaşmalarımız var. Bununla birlikte, merkez bankalarıyla mevcut işbirliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz" dedi.