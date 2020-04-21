Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye’de benzin fiyatları değişti mi, benzin ne kadar?

Petrol fiyatları üzerinde tarihi bir düşüş gözlemlerinken uluslararası piyasalara bağlı olarak da benzin fiyatı üzerinde bu gece yarısı itibariyle indirime gidileceği öngörülüyor. Sektör kaynakları üzerinden alınan bilgilere bakıldığında beklentiler benzinin litre fiyatında 8 kuruş civarında bir indirim olacağı söz konusu. Buna göre; vatandaşlar petrol fiyatlarındaki düşüş ile beraber "Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de benzin fiyatları değişti mi?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizden tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilir Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de benzin fiyatları değişti mi? Soruların yanıtları ile ilgili ayrıntıları gözlemleyebilirsiniz…

Peki, Türkiye'de benzin fiyatları değişti mi? Benzinde indirim yapılacak mı, ne kadar? İşte detaylar…