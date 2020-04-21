Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye’de benzin fiyatları değişti mi, benzin ne kadar?

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? ’de fiyatları değişti mi, benzin ne kadar?

fiyatlarındaki sert düşüş sonrasında vatandaşların akaryakıt fiyatları üzerindeki indirim beklentisini arttırmıştı. Bunun üzerine ise bu gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatı üzerinde indirim yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda vatandaşlar; "Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 'de fiyatları değişti mi?" şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmaya devam ederken konuya dair tüm son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. Şuan için benzinin fiyatında son durum; 'da 5.25 TL, ve İstanbul'da ise ortalama 5.36 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de benzin fiyatları değişti mi? İşte konuya dair tüm detaylar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:43 ABONE OL
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye’de benzin fiyatları değişti mi, benzin ne kadar?

fiyatları üzerinde tarihi bir düşüş gözlemlerinken uluslararası piyasalara bağlı olarak da fiyatı üzerinde bu gece yarısı itibariyle indirime gidileceği öngörülüyor. Sektör kaynakları üzerinden alınan bilgilere bakıldığında beklentiler benzinin litre fiyatında 8 kuruş civarında bir indirim olacağı söz konusu. Buna göre; vatandaşlar petrol fiyatlarındaki düşüş ile beraber "Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 'de benzin fiyatları değişti mi?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizden tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilir Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de benzin fiyatları değişti mi? Soruların yanıtları ile ilgili ayrıntıları gözlemleyebilirsiniz…

Peki, Türkiye'de benzin fiyatları değişti mi? Benzinde indirim yapılacak mı, ne kadar? İşte detaylar…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Türkiye’de benzin fiyatları değişti mi, benzin ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA