Randevuyla düğün alışverişi

Covid-19 salgını nedeniyle mağazalarını kapatan perakende sektöründe özellikle sezonu başlayan ancak salgın nedeniyle ertelenen çeyiz ve gelinlik alışverişleri için yeni sistem hayata geçti. Çeyiz ve gelinlik mağazaları satışlarını randevulu sistemle yapmaya başladı. Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bu sistemi ilk uygulamaya başlayan marka olduklarını söyledi. 5 bine ulaşan istihdamda azaltmaya gitmediklerini dile getiren Doğan, "Bayilerin eleman çıkarmadan devam edebilmeleri için bu sistem çok iyi bir alternatif oldu. Beklediğimizin üzerinde satış yapıyoruz" dedi. Randevu alan müşterinin 1-1.30 saat mağazada kaldığını dolayısıyla günde tek bir mağazada farklı saatlerde ortalama 7-8 müşteriye hizmet verebildiklerini dile getiren Doğan, "Bu şekilde hem sosyal mesafeyi koruyoruz hem de satışa devam ediyoruz. Müşteriler de kalabalık olur endişesinden kurtulup kişiye özele yakın bir hizmet verilmesinden memnun kalıyor" diye konuştu.WhatsApp üzerinden de satış yaptıklarının altını çizen Doğan, "Müşteri görüntülü WhatsApp görüşmesiyle mağazayı dolaşıyor. İstediği ürünleri elemanlarımız telefonun kamerası aracılığıyla gösterebiliyor. Bu şekilde 3 satış yaptık. Bir evi komple döşedik" dedi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu cirolarının hafta içine kaydığını ifade eden Doğan, en çok yatak odası ve oturma grubu satışlarının yapıldığını ve satışların yüzde 60'ının bu iki yöntemle gerçekleştiğini kaydetti.RANDEVULU alışveriş sistemini uygulayan firmalardan birisi de Kervan. Müşterilerine hem internet hem SMS yoluyla bu yöntemi kullanarak satış yapacaklarını duyuran markanın yetkilileri şu bilgileri verdi: "Müşterilerimizi açık olan mağazalarımıza davet ediyoruz. Açık olan mağazalarımızda günde yaklaşık 25-30 müşterimizi ağırlayabiliyoruz. Düğünler ertelense bile vatandaş düğün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için mağazaları tamamen kapatmak yerine bazı şubeleri açıyoruz."SADECE mobilya ve aksesuvar değil gelinlik hazırlıkları da devam ediyor. Gelinliklerinde son aşamaya gelen gelin adayları da gelinlikçilere randevuyla gidiyor. Gelinlik ve aksesuvarları satışı yapan Melek Gelinlik yetkilileri maskelerle gelinlik provalarına devam ettiklerini, gelen müşterilerin ve elemanların hijyenini dezenfektanlarla sağladıklarını belirtiyor. İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş ise, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedirgin olan gelin adaylarına özel maskeli gelinlik tasarladı. Maskeyi hazırlarken tüm malzemeleri kolonya ile dezenfekte ettiklerini, düğünden önce normal maskeyi de içine monte edip gelin adayına teslim ettiklerini dile getiren Ateş, satışlardan da memnun olduklarını dile getirdi.